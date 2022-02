di Lino Vuotto

Sono stati due dei principali protagonisti dello scorso autunno per quanto riguarda il trasporto aereo della Penisola, anche se per motivi completamente diversi. Nei mesi in cui si consumava la lenta agonia di Air Italy, alla disperata ricerca di un’ultima soluzione per rimanere in vita, e dal lato opposto entrava in scena Ita Airways, due realtà hanno fatto parlare a lungo di sé: Blue Panorama e AeroItalia. Ora, alla vigilia ormai dell’inizio dell’orario estivo, ma soprattutto alle porte dei tanto attesi segnali di ripresa, su entrambe è calato un lungo silenzio.

Blue Panorama

La storia di Blue Panorama-Luke Air è ben nota: la compagnia aerea del Gruppo Uvet aveva deciso di alzare bandiera bianca, sospendendo improvvisamente le operazioni di fronte a una perdurante crisi di mercato, presentando successivamente domanda di concordato preventivo in attesa di mettere a punto un piano industriale di rilancio o cercare soluzioni alternative. A inizio 2022 si è poi parlato di trattative in atto tra il presidente Uvet Luca Patanè e alcuni fondi per arrivare alla cessione del vettore, ma al momento non si registra nessun passo concreto e anche i sindacati restano in attesa di notizie su quale potrà essere il futuro della compagnia.



AeroItalia

Sempre lo scorso autunno si era creata grande attesa intorno a quella che era stata annunciata come la nuova e ambiziosa realtà del trasporto aereo italiano. A rivelare i piani era stato Gaetano Intrieri, esperto del settore e indicato come futuro amministratore delegato della società, con alle spalle, si mormorava, anche quel German Efromovich, ex fondatore di Avianca, che aveva a lungo corteggiato Alitalia ma il cui piano non era mai stato preso in considerazione dal Governo. Progetto di investimento da 180 milioni di euro in tre anni, AeroItalia guarderebbe al lungo raggio in generale e al Sud America in particolare. Dalle indicazioni che emergono dalla pagine Facebook della futura aerolinea sarebbe attualmente in corso il recruiting, ma l’ipotizzata partenza a marzo appare al momento lontana.