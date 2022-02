Air Corsica: nuovo volo da Zurigo ad Ajaccio

Nuovo collegamento con la Svizzera per Air Corsica. Il vettore ha annunciato il lancio del volo, insieme alla noina di Tal Aviation come gsa per la Svizzera.

I voli saranno operati con A320 in configurazione da 180 posti in una sola classe di servizio. In totale, saranno 5mila i posti messi a disposizione durante l’estate del 2022. I voli partiranno dal 2 luglio, con un collegamento il sabato, e proseguiranno anche in agosto con un volo al sabato e uno il martedì.



Zurigo si va ad aggiungere all’elenco delle destinazioni europee servite dalla compagnia, che comprende anche Bruxelles, Londra, Vienna, Salisburgo, Roma e Göteborg.