“Siamo soddisfatti della decisione del governo italiano di allentare le restrizioni per i viaggiatori provenienti da paesi extra-Ue a partire dal 1 marzo - commenta Lorenzo Lagorio (nella foto), country manager easyJet Italia -. Questo significa che gli italiani potranno tornare a viaggiare liberamente per turismo anche al di fuori dell’Unione europea, verso mete ambite come Egitto, Marocco, Giordania e Israele. Significa, inoltre, che gli italiani in possesso di Green pass potranno tornare a volare a Londra senza dover sottoporsi a un tampone prima del rientro e che i cittadini britannici saranno maggiormente incentivati a programmare le loro vacanze in Italia, già a partire da questa primavera".

"Ho avuto modo di incontrare recentemente il ministro Garavaglia - prosegue Lagorio -, insieme al nostro ceo Johan Lundgren, e abbiamo illustrato quanto il turismo in Italia rischiasse di essere penalizzato dalle restrizioni più severe rispetto ad altri paesi europei. Armonizzarsi al resto d'Europa significa quindi per l'Italia essere più competitiva e favorire la ripresa del turismo dopo due anni di grandi difficoltà per tutti gli operatori del settore. Questa è la svolta che attendevamo da tempo, soprattutto in vista del periodo primaverile ed estivo in cui ci aspettiamo una ripresa sostenuta della domanda di viaggio".