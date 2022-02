Privatizzazione Ita Airways, pubblicato il Dpcm: ecco i paletti del Governo

Con la pubblicazione del testo del decreto del Governo, entra nel vivo la privatizzazione di Ita Airways, per la quale sono stati definiti nel dettaglio i modi più che i tempi e soprattutto nero su bianco la volontà dell’esecutivo di cedere la maggioranza e mantenere una quota di minoranza. Ma anche questa, è specificato nel testo, potrebbe essere dismessa in un secondo tempo.

La doppia via

Come era emerso dalle prime anticipazioni, è stata confermata la possibilità della doppia via, ovvero quella della vendita diretta, con la cordata Msc-Lufthansa al momento unico offerente con un piano concreto (e quindi al momento unico candidato ad accedere alla data room); oppure l’offerta pubblica che, si specifica nel decreto, avrà un occhio di riguardo nei confronti dei dipendenti della compagnia, che potranno diventare azionisti attraverso anche forme di incentivazione.



Il Dpcm ha poi definito nel dettaglio quali dovranno essere i capisaldi in caso di trattativa diretta: tra questi la stabilità dell’assetto proprietario, la dimensione industriale dell’integrazione, la valorizzazione degli hub italiani, le prospettive occupazionali e lo sviluppo sui mercati strategici e di lungo raggio.