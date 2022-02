Italia primo mercato per Ryanair: parte l’assalto alla Penisola

Scavalcherà addirittura lo storico primato del Regno Unito. L’Italia, secondo i piani di Ryanair, dovrebbe diventare il primo mercato per la low cost Irlandese. Sarebbe questo l’obiettivo degli investimenti del vettore sulla Penisola, che puntano anche a insinuarsi nelle maglie degli spazi lasciati vuoti da Alitalia.

Come riporta preferente.com, l’Italia scavalcherebbe così sia Uk che Spagna, grazie anche a un aumento della flotta e all’apertura di nuove rotte, in particolare su Roma.



Il ruolo di Ita Airways

Ryanair dovrà comunque fare i conti con Ita Airways, che dopo il lancio si prepara al ‘matrimonio’ con un partner e alla graduale fuoriuscita del Governo dall’azionariato.



L’arrivo dell’accoppiata Lufthansa-Msc in Ita Airways, infatti, potrebbe modificare ulteriormente gli equilibri.



A questo si aggiungono i recenti colloqui di easyJet con il Governo italiano, che testimoniano come la low cost arancione sia determinata a non restare alla finestra.