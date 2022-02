Wizz Air e il 'giallo' dei voli sugli Stati Uniti. Poi il chiarimento: solo collegamenti cargo

È durato qualche ora il giallo intorno a Wizz Air e alla possibilità che la compagnia intendesse inserirsi nel mercato dei voli tra Europa e Stati Uniti (alimentata anche dall’ordine in corso per gli A321xlr in grado di coprire lunghe distanze). Ma la compagnia ha poi gettato acqua sul fuoco affrettandosi a specificare: si tratta solo di una rotta cargo sulla capitale ungherese.

Si erano già scatenati anche i sindacati di categoria negli Stati Uniti, protestando per la presenza di un vettore che, come è noto, non contempla la presenza sindacale nei propri contratti. E sul mercato erano partiti anche i timori dei competitor per una compagnia molto aggressiva nei suoi piani.



Interpellata in merito dal Daily Telegraph Wizz Air ha poi chiarito il mistero: la domanda riguarda solamente un A330 della flotta con il quale verranno effettuati voli cargo per conto del Governo ungherese.