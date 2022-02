Crescono i passeggeri del Malpensa Express, da domani biglietti sul sito di Sea

Sono stati 1,5 milioni i passeggeri che hanno scelto Malpensa Express per raggiungere lo scalo internazionale di Malpensa. Il picco a novembre, quando un passeggero su cinque da e per l’aeroporto ha scelto Malpensa Express.

Il trend di crescita ha interessato in particolare il secondo semestre dell’anno: con il venir meno delle limitazioni agli spostamenti legate alla pandemia, i viaggiatori leisure e business sono tornati a crescere a ritmo costante, con uno stop a dicembre con il diffondersi della variante Omicron.



Nel 2021 le 145 corse giornaliere fra Malpensa Aeroporto e la città di Milano – da oggi completamente ripristinate dopo la parziale rimodulazione del servizio su Milano Cadorna per l’alto numero di assenze di macchinisti e capitreno dovute alla pandemia – hanno registrato una puntualità del 92%.



Nei prossimi giorni sul portale di Sea, la società aeroportuale di Milano, sarà implementata una funzione che consentirà di acquistare i biglietti Malpensa Express. In questo modo, i passeggeri in arrivo o in partenza da Malpensa scopriranno anche dal sito dell’aeroporto le soluzioni per il viaggio in treno verso lo scalo.



La nuova opzione di vendita sul sito di Sea è un ulteriore passo nella collaborazione avviata da tempo fra la società e Trenord per offrire ai passeggeri aeroportuali un’esperienza di mobilità sempre più completa, integrata, smart e senza intoppi.