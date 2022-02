Qatar Airways potenzia i voli sull’Irlanda

Qatar Airways punta sull'Irlanda. Vista la domanda crescente per la destinazione, il vettore ha deciso di portare da 7 a 10 i voli settimanali in direzione Dublino. Questa manovra verrà attuata a partire dal 27 marzo, generando una notevole crescita di posti a sedere e facilitando i passeggeri irlandesi che vorranno visitare il Qatar o proseguire poi verso l'Australia, la Thailandia, l'India, le Maldive e le Filippine.

Come riporta travelmole.com, Gary Kershaw, country manager di Qatar Airways per Uk e Irlanda, ha rilevato come il ritmo dei viaggi internazionali stia riprendendo a pieno regime, ragion per cui la compagnia desidera sempre più offrire un ampio numero di alternative ai propri clienti.



Gaia Guarino