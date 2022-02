L’Emilia Romagna punta al green nel trasporto su gomma

“Restituire appeal al trasporto pubblico e organizzato il prima possibile”. L’appello lanciato alla presentazione della nuova IBE da Andrea Corsini, assessore Mobilità e Trasporti, Infrastrutture, Turismo e Commercio della Regione Emilia Romagna, è perentorio: con il governo pronto a mettere fuori circolazione i bus diesel euro 1, 2 e 3 investendo fondi del Pnrr in mezzi green, il rischio è di ritrovarsi - anche a livello turistico - flotte nuove, ma sempre meno utilizzate, a causa della disaffezione prodotta dalla pandemia verso la mobilità organizzata.

L’Emilia Romagna guida infatti il rinnovamento del settore a livello nazionale, avendo già sostituito il 65% circa del suo parco mezzi e destinato un investimento di 480 milioni di euro per introdurre 2.000 nuove unità entro il 2030, oltre ad aver lanciato la rivoluzionaria app Roger per il tracciamento digitale dei bus.



“Siamo di fronte a un cambio di modello nella fruizione della mobilità organizzata - conferma Vincenzo Russi, ceo di E-novia - e il suo rilancio dipenderà anche dall’adozione di unità mobili di dimensioni più ridotte, automatizzate e circolanti su percorsi urbani dedicati”. Allo studio, per la compagnia di logistica Asstra, è poi una diversificazione delle soluzioni green per meglio adeguarsi ai contesti operativi, con l’idrogeno e la sua filiera di produzione più indicati per favorire eco-spostamenti verso le aree montane.