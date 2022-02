easyJet: più voli sulle isole greche grazie all’accordo con Sky Express

easyJet punta sulla Grecia e stringe un’alleanza con una nuova compagnia aerea partner per potenziare i collegamenti, aprendo più di 20 destinazioni via Atene. Si tratta di Sky Express di Creta, che ha un hub nella capitale greca e che offrirà prenotazioni e collegamenti in partnership con la low cost.



Sky Express serve 34 rotte nazionali e ha cinque servizi internazionali, incluso quello su Heathrow.

In una nota riportata da TTG Media, easyJet ha dichiarato: "In pochi clic, i clienti che volano con easyJet avranno ora accesso a una nuova serie di bellissime isole greche".



La flotta di aerei di Sky Express consente infatti di raggiungere le isole minori della Grecia, con destinazioni come Mitilene, Ikaria, Astypalea, Vathi e Chios.



Sophie Dekkers, chief commercial officer di easyJet, ha dichiarato: "Siamo lieti di collaborare con Sky Express per aprire l'accesso durante la prossima estate ad un numero ancora maggiore di nuove destinazioni e consentire ai clienti di esplorare tutto ciò che la Grecia e le sue isole hanno da offrire attraverso la piattaforma Worldwide by easyJet".