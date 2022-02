Ana, segnali di ripresa nei primi 9 mesi dell’anno finanziario 2021-2022

Segnali di ripresa per All Nippon Airways. La compagnia aerea alza il velo sui risultati dei primi nove mesi dell’anno finanziario 2021-2022, che vedono un incoraggiante incremento della domanda per i voli nazionali a partire dallo scorso ottobre, mese in cui il Giappone ha revocato lo stato d’emergenza.

L’incremento della domanda di viaggi in Giappone ha contribuito a un fatturato operativo di 738,0 miliardi di yen (circa 6,6 miliardi di dollari) nei nove mesi conclusi il 31 dicembre 2021. Una positiva indicazione di miglioramento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.



L’impatto negativo della pandemia ha portato ad una perdita operativa di 115,8 miliardi di yen (circa 1 miliardo di dollari), mentre quella netta è stata di 102,8 miliardi di yen (circa 924 milioni di dollari). La perdita complessiva sta progressivamente diminuendo rispetto all’anno precedente. Ana Hd ha registrato un fatturato operativo positivo nel terzo trimestre (ottobre-dicembre 2021), tornando in nero per la prima volta in otto trimestri.



"Anche se l'intero settore delle compagnie aeree ha affrontato sfide continue, sono orgoglioso di come i dipendenti del gruppo Ana abbiano perseverato per aiutare il vettore nel soddisfare continuamente le esigenze di passeggeri e del trasporto merci e mantenere i collegamenti globali in questo momento vitale - spiega in una nota Ichiro Fukuzawa, executive vice president and chief financial officer di Ana Holdings Inc -. Abbiamo adeguato le nostre prassi, ma l’impegno ad offrire un servizio e una convenienza senza pari rimane invariato. Mentre la ripresa continua, il gruppo Ana continuerà a cercare opportunità di crescita ed espansione con una maggiore redditività".



Il fatturato e il numero di passeggeri sono aumentati rispetto all’anno precedente, rispettivamente del 49,1% e e del 71,2%, grazie a una graduale ripresa della domanda commerciale, soprattutto per gli espatriati che viaggiano tra il Giappone e l’estero, la domanda di collegamenti dall'Asia al Nord America e per quella di voli verso casa durante le vacanze di Capodanno. Il fatturato e il numero di passeggeri si attestano a circa il 10% rispetto ai livelli pre-Covid.