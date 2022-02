Ita Airways, definite le modalità di erogazione del premio aziendale per i dipendenti

Ita Airways ha definito le modalità di assegnazione del premio di risultato per i dipendenti. Introdotto lo scorso 2 dicembre, a valle della firma del contratto azionale del lavoro, il premio - pari al 15% della retribuzione - verrà erogato ogni sei mesi in base al raggiungimento di due obiettivi: uno relativo alla redditività aziendale (Ebitdar) e l’altro riferito alla qualità del servizio al cliente (Net Promoter Score).

A monitorare e identificare le aree di eccellenza e di miglioramento sarà la società Medallia.



Il Net Promoter Score, spiega in una nota la compagnia aerea, verrà calcolato come la differenza tra la percentuale di promotori, ossia coloro che sono molto propensi a consigliare l’esperienza avuta con la compagnia, e coloro che mostrano scarsa disponibilità a consigliarla. Il valore Nps ottenuto verrà confrontato con il target individuato dall’azienda e combinato con il dato di riferimento relativo alla redditività aziendale, per poi, dunque, procedere al pagamento del Premio di Risultato.