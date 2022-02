Gli esperti avvertono: “Mascherine sui voli obbligatorie ancora a lungo”

Gli esperti di aviazione avvertono: i passeggeri dei voli dovranno continuare a indossare la mascherina ancora a lungo. Le compagnie aeree sono infatti riluttanti a porre fine unilateralmente a questa misura di sicurezza.

Come riportato da Travelmole, gli esperti del settore ritengono che l'uso della mascherina rimarrà in vigore fino a quando non ci sarà "una revoca unanime dell’obbligo di mascherina sui voli da parte dei governi di tutto il mondo. Al momento, è infatti più semplice per le compagnie aeree mantenere le regole in vigore" riporta il Times.



Neil Sorahan, cfo di Ryanair, ha sottolineato che i passeggeri "dovranno convivere con le mascherine ancora per un po' di tempo". Il vettore non ha infatti intenzione di modificare la sua policy sulla mascherina obbligatoria. "Se questo è il prezzo che dovremo pagare per i prossimi mesi, fino all'estate, si tratta comunque di un piccolo sacrificio per poter ripartire " ha detto Sorahan.