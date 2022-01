Enac lancia una campagna di assunzioni per 110 figure

Sono 110 le nuove figure professionali che l’Enac ricerca per ampliare il proprio organico e che vanno ad aggiungersi alle 181 risorse per le quali sono già stati banditi i concorsi.

Il nuovo recruiting dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile riguarda 54 collaboratori, 30 ispettori di volo, 22 ispettori del traffico aereo e 4 autisti e le procedure per inoltrare la domanda sono sul sito dell’Enac. Per i candidati che verranno scelti è previsto un programma di alta formazione anche grazie al supporto di docenti altamente specializzati. In particolare già nei prossimi giorni il presidente Pierluigi Di Palma (nella foto) firmerà un accordo quadro con la Luiss per realizzare, tra l’altro, un piano formativo di aggiornamento e riqualificazione professionale.