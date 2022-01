Settore aereo, oltre il 60% dei piloti ha ripreso a volare

Oltre il 60% dei piloti ha ripreso a volare. A dirlo una ricerca Goose e Flight Global condotta su 1.700 piloti. L’indagine ha fotografato una situazione occupazionale in netto recupero, ma non ancora tornata ai livelli pre-Covid: il 62% di chi sedeva alla cloche sta ora volando, contro il 43% del 2021, mentre la quota di piloti disoccupati è scesa dal 30 al 20%, così come quella del personale in licenza, passata dal 17% al 6%.

Il 5% lavora invece in altri settori dell’aviazione, il 7% ha cambiato comparto, secondo quanto riporta preferente.com.



La quota di disoccupati si attesta attorno all’8% in Nord America, al 18% in Europa, al 25% in Asia-Pacifico e al 26% in Sud America. A. D. A.