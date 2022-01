Un mese complesso dal punto di vista dei trasporti. Febbraio si presenta con diversi scioperi in calendario: ecco dunque tutte le agitazioni previste nelle prossime settimane.

Si inizia il 3 febbraio, con lo sciopero di 24 ore del personale Sea a Linate e Malpensa. Il giorno dopo, il 4 febbraio, sarà la volta del trasporto pubblico locale: si tratterà di 4 ore di astensione con diverse modalità a seconda delle aree.



Lo sciopero generale

Il 15 febbraio scatterà invece lo sciopero generale dei settori pubblici e privati. L’agitazione è indetta per un totale di 48 ore, ovvero per il 15 e il 16 febbraio. Il trasporto pubblico locale si asterrà per l’intero turno. I settori aereo e ferroviario prolungheranno l’agitazione per le 48 ore, così come i taxi. Il trasporto marittimo delle isole maggiori incrocerà le braccia per 48 ore da mezz’ora prima della partenza, mentre per le isole minori dalla mezzanotte del 15 alle 48 ore successive.



Il 18 febbraio toccherà di nuovo ai dipendenti Sea di Linate e Malpensa, per 24 ore. Sempre il 18 sciopererà dalle 10 alle 14 il personale di terra di Air France e di Klm.



Il 25 febbraio torneranno i disagi per il trasporto pubblico locale, con la durata di 24 ore e diverse modalità a seconda delle aree.