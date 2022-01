di Remo Vangelista

Chi lo conosce bene sostiene che sia di poche parole ma chiare. In questo caso bastano e avanzano per spiegare le intenzioni.

Gianluigi Aponte, presidente del gruppo Msc ha delineato infatti in maniera puntuale le sue intenzioni nella trattativa per Ita Airways.

In una lunga intervista apparsa oggi su Corriere della Sera ha detto a chiare lettere che vuole la maggioranza della compagnia aerea e vuole gestirla, “altrimenti non faremmo questa operazione. Non vogliamo essere un sleeping partner”.



Diretto e preciso senza tanti giri di parole. Aponte riguardo al possibile socio Lufthansa ha evidenziato il fatto che i tedeschi potranno fare parte dell’impresa sia come partner commerciale sia come socio di minoranza. Sollecitato sul management attuale di Ita il presidente di Msc ha lasciato intendere di non voler fare cambi (almeno nell’immediato n.d.r.) perché il vettore dispone di “un ottimo management che rimarrà al suo posto”. Idee chiare, ora parola alla trattativa.