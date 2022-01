Lundgren, ceo easyJet: “Prevediamo un'estate forte”

L’abolizione dei test Covid prima della partenza, decisa dal Regno Unito, e l’annuncio dello stop alle restrizioni dall’11 febbraio hanno prodotto effetti positivi sul traffico easyJet, che ha subito registrato un miglioramento dei volumi di prenotazione e un’ondata di ottimismo sulle vendite future.

La capacità di vendita del quarto trimestre dell’anno finanziario easyJet si sta così avvicinando ai livelli del 2019, con una domanda turistica che si preannuncia forte per l’estate e mentre si fa sempre più incoraggiante quella per le festività pasquali. “Prevediamo un’estate forte - ha confermato Johan Lundgren, amministratore delegato di easyJet, commentando i risultati trimestrali -, con una domanda rimasta a lungo repressa, che consentirà alla compagnia di tornare ai livelli di capacità vicini al 2019, con prestazioni particolarmente buone per le destinazioni mare e per quelle leisure britanniche. Siamo fiduciosi che easyJet continuerà a conquistare clienti e che ci siano ulteriori opportunità capaci di creare rendimento per gli azionisti”. S. P.