Avianca apre due rotte su Madrid da Medellin e Calì

Avianca riprende i voli transatlanci aprendo due collegamenti su Madrid. Dopo uno stop forzato di due anni, a causa della pandemia, il vettore colombiano collegherà la capitale spagnola da Cali e Medellin, per un totale di 8 voli, pari a 2mila posti a settimana, sulla prima rotta, e 6 voli, per circa 1.500 posti a settimana, sulla Medellin-Madrid-Medellin.

Inoltre, Avianca si prepara a lanciare due nuove rotte verso Città del Messico, operative da fine marzo, come parte di un programma di sviluppo della connettività in tutta l’America Latina, dove, l’anno scorso, aveva avviato 17 nuovi collegamenti: l’obiettivo è di raggiungere quota 200 rotte entro il 2023.



Con questi obiettivi, la compagnia intende entrare in diretta concorrenza con il vettore low cost Viva, filiale di Copa Airlines in Colombia, e con Wingo, di Aeromexico.