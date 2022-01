Ita Airways: verso un cdm straordinario per l'offerta Msc-Lufthansa

Si profilerebbe all’orizzonte un consiglio del ministri straordinario già nel corso di questa settimana per iniziare a prendere in esame il dossier legato all’offerta presentata da Msc in cordata con Lufthansa per rilevare una quota di maggioranza di Ita Airways. Poi a seguire, lunedì prossimo 31 gennaio, il consiglio di amministrazione della compagnia per dare il via libera all’accesso alla data room.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Repubblica, l’esecutivo vorrebbe dare un’accelerata all’operazione, già comunque caldeggiata con i vertici del vettore e lo stesso appare intenzionato a fare il management, anche per evitare il rischio che si arrivi a un cambio nel Governo.



I vantaggi

Secondo il quotidiano i vertici di Ita avrebbero già inviato al Ministero dell’Economia una lettera in cui avrebbero illustrato i vantaggi di questa operazione, che prevede appunto una quota di maggioranza per i due gruppi, con l’investimento maggiore da parte del colosso guidato da Gianluigi Aponte, e il mantenimento della presenza dello Stato nell’azionariato. Nella missiva si parlerebbe di nuove entrate finanziarie, aumento delle assunzioni e rilancio di Malpensa con il segmento cargo.