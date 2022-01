Air France amplia a tutta la rete il servizio Ready to Fly

Air France ha deciso di potenziare il servizio ‘Ready To Fly’, un’opzione gratuita che fornisce ai clienti la conferma di essere in possesso dei documenti sanitari necessari per il viaggio prima di arrivare in aeroporto.

Questo servizio offre ai clienti un’esperienza di viaggio più fluida, evitando controlli multipli il giorno della partenza.



Il successo riscosso dall’iniziativa ha spinto Air France a distribuire su tutta la sua rete il servizio. Attualmente è disponibile su più di 140 rotte in partenza da 80 aeroporti, che rappresentano più di 600 voli giornalieri tra cui tutti i voli domestici in Francia e da/per la Corsica e il dipartimento francese d’oltremare, sui voli da/per Stati Uniti, Argentina, Cile e Brasile, sui voli dalla Francia verso Germania, Spagna, Grecia, Italia, Portogallo, Gabon e Senegal e sui voli per la Francia in partenza dall’Europa e dal Canada.



Il vettore ha lanciato anche un automated service per i voli domestici, perché dal 24 gennaio 2022 è diventato obbligatorio il pass vaccinale sui voli domestici in Francia per i passeggeri di età pari o superiore a 16 anni. Per ridurre il tempo necessario per elaborare i documenti presentati, Air France sta sostituendo la verifica manuale del pass per il vaccino con un controllo automatizzato, garantendo ai clienti che viaggiano in Francia una conferma immediata.



Questa funzione è disponibile alcuni giorni prima della partenza, allo stesso modo di qualsiasi altro processo di verifica dei documenti Ready To Fly: i clienti ricevono un’e-mail da Air France che li invita a caricare il loro pass per il vaccino su una piattaforma online sicura.

La convalida pre-viaggio del pass per il vaccino limiterà il numero di controlli manuali richiesti al gate d’imbarco e migliorerà la puntualità del volo.