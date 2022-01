Adr verso le zero emissioni: biocarburante Eni per i mezzi aeroportuali

Aeroporti di Roma procede sulla sua strada di riduzione delle emissioni di CO2 e inserisce una nuovo tassello grazie alla collaborazione con Eni.

Dai prossimi giorni, infatti, i mezzi della società ADR Assistance per la movimentazione dei passeggeri a ridotta mobilità in ambito aeroportuale verranno alimentati con biocarburante idrogenato HVO puro, con un contributo ulteriore alla decarbonizzazione dei mezzi stradali in ambito aeroportuale.



Lo scalo di Fiumicino, primo polo aeroportuale italiano, ha ottenuto come primo aeroporto in Europa la più alta certificazione Airport Carbon Accreditation 4+ “Transition” di ACI Europe sulla riduzione di CO2, in linea con l’obiettivo, dichiarato lo scorso anno e fissato nel Sustenaibility-Linked Bond emesso lo scorso aprile, di azzerare le proprie emissioni di gas serra già entro il 2030.