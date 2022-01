Potrebbe essere una settimana decisiva quella che si è appena aperta per Ita Airways. In attesa del consiglio di amministrazione fissato per lunedì 31, con al centro il piano industriale della compagnia, in questi giorni ci potrebbe essere un’accelerata sul fronte dell’alleanza internazionale che, come aveva più volte ribadito il presidente Alfredo Altavilla, si vorrebbe chiudere prima possibile. E in queste ore sembra quanto mai calda la pista che porta a Lufthansa.

I termini

Secondo quanto anticipato da Il Foglio le parti avrebbero già raggiunto un accordo di massima e nel corso della settimana potrebbe già arrivare l’intesa definitiva. Su quali termini? Intanto sarebbe previsto un investimento diretto iniziale con una quota che potrebbe arrivare fino al 40 per cento per poi salire successivamente fino al controllo della compagnia come avvenuto per altre realtà del gruppo tedesco come Swiss, Austrian e Brussels.



Il ruolo nel gruppo

Nel progetto centrale sarebbe il ruolo di Roma Fiumicino, che sarebbe destinata a diventare l’hub del Sud Europa per Lufthansa Group con una particolare attenzione per i voli verso Africa e America. Molto importante anche l’aspetto legato alle rotte da e verso Nord America: in questo caso Ita Airways entrerebbe a far parte della joint venture transatlantica di cui fanno parte anche United e Air Canada con un ruolo non di secondo piano.