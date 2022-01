Wizz Air punta sulla sostenibilità

Una compagnia aerea sostenibile. È su questo concetto che lavora Wizz Air per presentarsi al pubblico, proponendosi come la scelta più green per viaggiare.

“Come parte della campagna di sostenibilità della compagnia aerea - si legge in una nota del vettore -, per aumentare la consapevolezza della sua posizione come scelta più green, József Váradi, ceo di Wizz Air, ha scritto una lettera aperta a tutti i clienti, sottolineando le sette ragioni per cui Wizz Air è la scelta più sostenibile per i viaggi aerei e invitandoli anche a prendere la decisione giusta quando decidono di volare”.



Queste le motivazioni, secondo la missiva: un passeggero Wizz Air ha mediamente un’impronta di Co2 pari a 5,72 grammi per passeggero chilometro; Wizz Air non vola con aerei semivuoti; non ha posti a sedere in business class; vola solo su rotte dirette; ha una flotta giovane e moderna; usa motori e aerei di livello mondiale; nessuna rotta del vettore ha una percorreva alternativa in treno sotto le quattro ore.