Air Europa offre azioni della compagnia come pagamento per il leasing

Alle aziende di leasing che hanno noleggiato gli aerei a Air Europa la compagnia proporrà un pagamento in azioni della compagnia aerea. Una mossa studiata per far fronte al debito, su cui pesano anche le somme dovute a fornitori di carburante e gestori aeroportuali.

Come riporta preferente.com se le società di leasing accetteranno diventeranno azionisti della compagnia, che è già stata protagonista di un salvataggio pubblico da 475 milioni di euro.



Secondo le ultime previsioni, lo Stato spagnolo potrebbe entrare nel capitale con il 40%, essendo tra mi maggiori creditori. Una quota simile potrebbe finire nella mani di Iberia, mentre la famiglia Hidalgo resterebbe con il 20%.