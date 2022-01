Nicola Bonacchi ha rassegnato le dimissioni da d.g. leisure del Gruppo Uvet. La notizia circola da qualche ora negli ambienti e potrebbe trovare presto conferma con una nota aziendale.

Bonacchi era entrato poche settimane fa all’interno della società milanese guidata da Luca Patanè spiegando che il suo principale obiettivo era quello di spingere per la ripartenza del turismo, “segmento fondamentale non solo per Uvet ma anche per tutto il sistema economico italiano, lavorando in stretto contatti con agenzie e tour operator”.



Il manager, con un lungo passato in Alitalia, stava mettendo a punto il progetto per il 2022 ma evidentemente ha preferito lasciare l’azienda prima di avviare il suo piano.



Nei prossimi giorni Patanè sarà così chiamato a rimettere mano alla struttura manageriale mentre le trattative per la possibile cessione di Blue Panorama sembrano proseguire con l’interesse di alcuni fondi. (r.v.)