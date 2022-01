Si imbarca a Londra per gli States e scopre di essere l’unico passeggero: il video

Un volo decisamente anomalo, che probabilmente può verificarsi solo in un periodo particolare come questo. Un passeggero, imbarcatosi a Londra su un aeromobile con le insegne di British Airways diretto negli Stati Uniti, ha scoperto di essere l’unico a bordo oltre all’equipaggio. Una sorta di ‘volo privato’, dunque, documentato dal fortunato con alcuni video su Tik Tok.



Come riporta preferente.com, ha precisato di aver potuto ottenere cibo illimitato sul volo. Unica limitazione, l’accesso alla prima classe, che non gli è stato consentito.



