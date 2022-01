Turkish punta ai livelli del 2019 nella prossima estate

Turkish Airlines guarda al futuro e punta a tornare ai livelli dell’estate 2019 già durante la prossima summer, con l’obiettivo superarli entro il prossimo anno. La compagnia turca ha confermato di aver trasportato 44,8 milioni di passeggeri nel corso del 2021 (di cui circa 25 milioni su tratte internazionali) con un load factor medio di 67,9% e una media di 893 partenze giornaliere.

I numeri del 2019 raccontano di 74,3 milioni di persone imbarcate sui voli del vettore di Istanbul e le attese con orizzonte 2023 per una piena ripresa sono positive.



Il network di Turkish Airlines presenta 328 destinazioni in 128 Paesi. Come riporta Simpleflying durante l’estate 2022 sarà notevole la crescita verso gli Usa. Verranno operati 132 voli a settimana su 11 rotte, agli scali già coperti si aggiungeranno probabilmente anche Denver, Seattle e Detroit. G. G.