Da lunedì, giorno in cui sono entrate in vigore le nuove regole per viaggiare su tutti i mezzi di trasporto, è necessario il super green pass per viaggiare su treni, aerei, traghetti e autobus, nonché la mascherina Ffp2.

Ma a chi spettano i controlli sul rispetto delle nuove regole?



Diversi gli incaricati per ogni mezzo di trasporto. Per quanto riguarda il trasporto locale, i controlli possono essere effettuati dai vigili urbani, dai carabinieri e dalla polizia con l’aiuto del personale delle aziende dei trasporti.



Sui treni potranno essere i ferrovieri, in supporto delle forze dell’ordine, a controllare il certificato rafforzato, e segnaleranno alle forze dell’ordine le eventuali trasgressioni.



Per quanto riguarda il trasporto aereo, il super green pass è necessario per i voli nazionali e non per quelli internazionali, a meno che non sia specificamente richiesto dalla destinazione di arrivo. I controlli in questo caso spettano alle compagnie aeree prima dell’imbarco sull’aereo.



Diverso il caso dei traghetti: fino al 10 febbraio, infatti, per l’accesso ai mezzi pubblici per lo spostamento da e per le isole minori sarà invece sufficiente il Green pass base e non quello rafforzato.