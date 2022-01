Aeroporti 2030: il 2021 si chiude con una perdita tra 1,3 e 1,4 miliardi

Un duro bilancio per il sistema aeroportuale italiano nel secondo anno di restrizioni di viaggio. Aeroporti 2030, l’associazione che riunisce Adr, Save, Catullo e AerTre, tira le somme del 2021, evidenziando perdite che si aggirano tra gli 1,3 e gli 1,4 miliardi di euro. I primi dati evidenziano un totale di passeggeri di poco superiore alle 80mila unità, con una flessione del 60% rispetto al 2019.

L’associazione evidenzia comunque, come si legge nella nota, che “negli ultimi giorni del 2021 è stato pubblicato il decreto che permetterà agli scali di ricevere gli aiuti stanziati dal Governo per le perdite del 2020 e, alla luce di una situazione di calo di traffico significativa anche per il 2021”.



“Questi dati - aggiunge il presidente di Aeroporti 2030, Alfonso Celotto - confermano come il trasporto aereo, e nello specifico gli aeroporti, continuino a essere tra i più colpiti dalla pandemia”.