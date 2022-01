Heathrow: in dicembre cancellati almeno 600mila voli

Durante lo scorso dicembre, sarebbero almeno 600mila i passeggeri ad aver cancellato i voli da Heathrow a causa di Omicron e dell'incertezza generata dalle restrizioni di viaggio.

Nel 2021 lo scalo londinese ha accolto 19,4 milioni di passeggeri, al di sotto dei livelli del 2020. E ci sono dubbi sulla velocità con cui la domanda si riprenderà. Le previsioni Iata, come riportato da Hosteltur, suggeriscono che il numero di passeggeri non raggiungerà i livelli pre-pandemia fino al 2025.



Il ceo di Heathrow, John Holland-Kaye, ha dichiarato: "Attualmente ci sono restrizioni di viaggio, come i test, su tutte le rotte da Heathrow: l'industria aeronautica si riprenderà completamente solo quando queste saranno tutte revocate e non ci sarà più il rischio che vengano reintrodotte con breve preavviso. Sebbene ciò crei un'enorme incertezza per la Caa nella definizione di un nuovo accordo normativo valido 5 anni, l'autorità deve comunque concentrarsi su un risultato che migliori il servizio, incentivi la crescita e mantenga finanziamenti privati a costi accessibili".