British sospende tre rotte sugli Stati Uniti fino alla primavera

Arrivano anche i primi contraccolpi sui collegamenti tra Europa e Stati Uniti ripristinati nel corso della stagione invernale. La prima ad alzare bandiera bianca è stata British Airways, vettore che aveva riattivato il maggior numero di rotte transatlantiche nelle scorse settimane.

La compagnia ha infatti annunciato che sospenderà fino alla prossima primavera i voli da Londra Heathrow verso tre aeroporti Usa: New Orleans, Nashville e Baltimora. Per i passeggeri che avevano già effettuato una prenotazione su queste direttrici anche in questo caso la compagnia mette in campo le varie opzioni come il rimborso completo, lo spostamento della prenotazione senza fee aggiuntive oppure il voucher per una futura prenotazione su altre rotte.