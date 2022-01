easyJet, obiettivo zero emissioni: via agli studi sui voli a idrogeno

easyJet mette l'accento sull'ecologia e punta a diventare l'apripista per il Regno Unito nei voli a idrogeno. Obiettivo zero emissioni entro il 2030, la compagnia aerea collaborerà con il Cranfield Aerospace Solutions per sviluppare un sistema che supporti il carburante a idrogeno per il trasporto aereo commerciale.

A seconda dell'evolversi delle sperimentazioni, easyJet potrebbe diventare il primo vettore al mondo a volare sfruttando questa tecnologia.

Cranfield ha ricevuto il supporto della Civil Aviation Authority e del governo con una donazione di 7,5 milioni di sterline. Come riporta travelmole.com i piani includono una partnership con Rolls-Royce per la produzione dei motori e una con l'azienda americana Wright Electric per realizzare una batteria elettrica che dia potenza agli aeromobili.



Gaia Guarino

