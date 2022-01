di Remo Vangelista

Si affacciano sulla porta di casa Patanè. Qualcuno timidamente, qualche altro più determinato. La corte a Blue Panorama sta finalmente partendo dopo che il vettore ha ottenuto il via libera al concordato preventivo.

Al momento vi sono oltre 600 persone (dipendenti) che attendono di capire il loro futuro. Anche da parte sindacale filtra qualche segnale positivo di trattative in atto con un fondo di investimento, che potrebbe entrare in modo pesante nell’azionariato del vettore.



Ma a quel punto pare abbia già lasciato intendere che vorrebbe prendere la gestione della società.



Nelle ultime settimane ha inoltre preso forza la voce di un interessamento da parte di un fondo americano pronto a mettere sul tavolo un’offerta importante per Blue Panorama. Sarà però decisivo capire le mosse di Patanè, che potrebbe abbandonare il suo progetto di guidare una compagnia aerea attiva sua sul segmento di linea sia su quello charter.



Al momento tutto appare possibile, mentre non si ha ancora traccia della tranche di sussidi governativi che avrebbe dovuto risollevare la società.