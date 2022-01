Ryanair chiude la base di Francoforte per gli aumenti delle tariffe aeroportuali

Ryanair toglierà la propria base all’aeroporto di Francoforte ridistribuendo i cinque aerei attualmente posizionati nello scalo tedesco dove il vettore low cost pianificherà le crescite più significative.

Anche in questo caso la compagnia ha motivato la propria decisione come conseguenza dell’aumento delle tariffe recentemente annunciato, criticandolo come inadatto in una fase in cui sarebbe necessario incentivare in ogni maniera la ripresa del traffico. Da parte sua, si legge su Simpleflying, la società di gestione di Francoforte ha spiegato di non avere toccato le proprie tariffe dal 2017 e di avere applicato un aumento del 4 per cento come adeguamento all’inflazione.



Ryanair ha anche spiegato che continuerà comunque a effettuare voli su Francoforte da altre basi la prossima estate.