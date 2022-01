Treni, tagli alle corse per i contagi Covid: da oggi i primi interventi

Parte da oggi la riorganizzazione temporanea dei collegamenti di Trenitalia per affrontare l’aumento dei contagi da Covid-19 e le loro conseguenze sul personale ferroviario. La società di trasporto del Gruppo Fs ha infatti previsto una serie di cancellazione pianificate mirate alle fasce orarie di minore affluenza.

Per quanto riguarda il trasporto regionale i provvedimenti introdotti, assunti d’intesa con le singole Regioni committenti del servizio, comporteranno mediamente una diminuzione del 3% dell’offerta ordinaria. Perché, a fronte di una cancellazione media del 9% di corse ferroviarie, un’ampia parte di esse sarà sostituita da corse su strada con autobus. La riprogrammazione non riguarderà le fasce orarie pendolari e i collegamenti maggiormente utilizzati dagli studenti, che saranno salvaguardati. Saranno cancellate o sostituite con autobus le corse che presentano un’alternativa con partenza ravvicinata.



Verranno cancellate anche alcune Frecce: i passeggeri che hanno prenotato in questi giorni vengono informati dei cambiamenti in atto via sms e mail o direttamente dal personale di assistenza presente nelle stazioni.



La raccomandazione rimane comunque quella di informarsi prima di intraprendere il proprio viaggio attraverso trenitalia.com e gli altri canali del Gruppo FS Italiane.