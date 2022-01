Italo scrive al Governo: “Servono misure di sostegno”

Sconto sul canone di accesso alle infrastrutture e erogazioni di fondi per la compensazione del danno subito. Sono questi i due interventi richiesti da Italo in una lettera inviata al Governo italiano.

Come riporta ilsole24ore.com, le misure vengono richieste “al fine di salvaguardare la continuità aziendale e occupazionale” dell’azienda.



Nel caso in cui non dovessero arrivare gli interventi in questione, Italo non esclude di trovarsi costretta ad adottare misure drastiche con “impatti sul servizio al cittadino e sul livello occupazionale”.