La top ten dei vettori più sicuri del 2021: risultato a sorpresa per easyJet e Ryanair

Un grande risultato per easyJet e Ryanair. Le due low cost hanno infatti finalmente trovato posto nella top ten delle compagnie aeree più sicure al mondo del 2022. A stilare la classifica è Jacdec, l’ente autonomo di Amburgo che studia la sicurezza aerea e che incorona anche quest’anno Emirates al vertice della graduatoria.

Graduatoria molto accurata, dal momento che l’indice di sicurezza attribuito a ogni vettore tiene conto di una trentina di variabili, dagli incidenti verificatesi negli ultimi trent’anni alla sicurezza del Paese in cui il vettore opera, ad altri criteri riferibili alle singole compagnie.



Ryanair sale al nono posto

Ma veniamo alle sorprese di quest’anno. Se Qatar Airways si trova al decimo posto con un indice di sicurezza dell’89,24%, a far meglio di lei la prima delle low cost che abbiamo citato prima: Ryanair, che si conquista il nono gradino della classifica con l’89,48%, mentre invece lo sorso anno era solo tredicesima.



All’ottavo posto, continua corriere.it, troviamo la low cost americana Spirit Airlines, mentre settima è ancora una compagnia statunitense, la più grande tra quelle a basso costo. Stiamo parlando di Southwest Airlines, il vettore con sede a Dallas, in Texas, il cui indice di sicurezza è risultato del 90,1%.

Sesta è risultata Air Canada, il cui indice di sicurezza è pari al 90,9%, ma la vera sorpresa la troviamo al quinto posto, dove si piazza a buon diritto easyJet, grazie a un indice di sicurezza del 91,28% che la fa salire nell’olimpo dei vettori, mentre invece lo scorso anno non era nemmeno citata nel rating Jacdec dei primi venti.



Il vertice della classifica

Di poco superiore - 91,55% - l’indice di Delta Air Lines, quarta in classifica. Meglio di lei, anche se di un soffio, si comporta un’altra compagnia a stelle e strisce, la low cost Jetblue con il 91,61%.

Rullo di tamburi, e gran balzo in avanti rispetto al 2021: Klm è medaglia d’argento, con un indice del 91,28% (lo scorso anno era sesta). A precederla, all’apice della classifica, una conferma: quella di Emirates, ancora una volta prima fra tutte con un indice di sicurezza del 94,75%.