Pakistan International: verso la fine del travel ban su Ue, Gran Bratagna e Stati Uniti

Le compagnie aeree del Pakistan, e in particolare Pakistan International, potrebbero presto tornare a volare nei Paesi dell’Unione europea, in Gran Bretagna e negli Stati Uniti mettendo fine a un lungo travel ban.

L’Icao ha infatti completato tutte le procedure legate ai controlli sulla sicurezza dei vettori del Paese dando il proprio consenso alla ripresa dei collegamenti al termine delle procedure burocratiche. Dovranno però prima arrivare i via libera degli organismi di controllo dei singoli Paesi (l’Easa per l’Unione europea).



Il travel ban, si legge di Simpleflying, era stato emesso a seguito di un’indagine avviata dopo un incidente aereo avvenuto nel maggio del 2020, nel quale avevano perso la vita 98 persone: l’inchiesta aveva fatto emergere un caso di false licenze per i piloti.