Iberia resiste a Omicron, dipendenti mobilitati per non sospendere i voli

Iberia ha deciso di mobilitare quasi tutta la sua forza lavoro per evitare la sospensione dei voli dovuta alla quarantena del personale affetto da Covid-19, che oggi sta bloccando il 10% dei dipendenti del vettore.

La nuova variante Omicron ha causato il caos negli Stati Uniti, costringendo i vettori a cancellare migliaia di voli e, per cercare di non fare la stessa fine, Iberia sta intervenendo togliendo la cassa integrazione ai dipendenti che non erano ancora rientrati al lavoro.



Il mese scorso la cassa integrazione interessava il 17% del personale della compagnia aerea, ma ora solo il 4% dei dipendenti deve ancora tornare operativo. In questo momento, sottolinea Preferente, quasi il 100% dei piloti ha già ricominciato a lavorare, anche se con meno ore rispetto a prima dell'emergenza sanitaria.