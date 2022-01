Ryanair: i tagli colpiscono anche la nuova base di Torino

Pesanti tagli per la base Ryanair di Torino, che a causa dei nuovi blocchi imposti dai Paesi per la recrudescenza dei contagi ha deciso di fermare, almeno fino a fine gennaio, quasi un volo su tre di quelli programmati dall’aeroporto subalpino.

Lo dice Repubblica, che evidenzia come a compagnia preveda un calo del giro d’affari pari a due milioni di euro e abbia deciso di bloccare parte della sua programmazione per evitare il rischio di rimborsi.



I collegamenti verso il Regno Unito saranno i più colpiti: stop ai voli con Birmingham, Bristol e Londra Luton in Inghilterra, mentre restano operativi i collegamenti su Stansted, che passano da 10 a 5. Fermi anche i voli verso Edimburgo, Budapest, Cracovia, Leopoli, Tel Aviv e Malta. Sulla rotta per la Spagna stop al volo per Palma de Maiorca. Non sono risparmiate neanche Parigi e Bruxelles (i collegamenti con Charleroi scendono da 4 a 2).



I tagli coinvolgono però anche alcuni voli interni: il Bari-Torino passa da 14 a 12 partenze a settimana, il Torino-Brindisi da 7 a 4, il Torino-Cagliari da 4 a 2 e il Torino-Trapani da 3 a 2.