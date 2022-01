Chi si ricorda quale era una delle questioni che lasciavano i maggiori dubbi relativamente al ritorno in volo del B737 Max dopo circa due anni di stop per il duplice incidente aereo? Terminati tutti i test di verifica e ‘riabilitato’ il velivolo il grosso punto di domanda era diventato: ma i clienti si fideranno a volare nuovamente con un aereo ‘incriminato’? E non era mancato chi si trovasse pronto anche a un eventuale cambio di nome per ‘mascherare’ in qualche modo un velivolo su cui il mercato contava molto.



Cambio di vento

Poi l’avvento della pandemia ha cambiato le carte in tavola, il mercato del trasporto aereo ha subito una lunga pausa che paradossalmente ha fatto molto bene al B737. Con la lenta ripresa del settore l’aereo è man mano rientrato in flotta e mese dopo mese sono riprese le consegne (Ryanair è uno dei clienti di punta per questo aeromobile) e il passato burrascoso ha lasciato il passo a un regolare rientro.



I numeri attuali

Risultato? Secondo quanto riportato da Simpleflying ad oggi sono 480 i B737 Max che volano regolarmente, con 38 compagnie aeree in possesso della variante 8 o 9 nella propria flotta. A guidare la pattuglia Southwest, con 69 aerei, seguita da American con 42 e Ryanair con 41. E la macchina delle consegne sembra procedere a un buon ritmo.