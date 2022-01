di Lino Vuotto

Si riparte con i tagli. Nonostante fino ala metà del mese scorso alcune compagnie aeree avessero cercato di tranquillizzare i propri clienti, la situazione nel Vecchio Continente continua a non favorire la ripresa della domanda; e da lunedì prossimo, 10 gennaio, i vettori, low cost in testa, metteranno mano allo schedule con sforbiciate che si annunciano anche pesanti che impatteranno naturalmente anche le rotte italiane.



Ryanair

In uno statement Ryanair ha spiegato che la riduzione dell’operativo durante l’inverno sarà del 33 per cento e verrà effettuata sia eliminando le rotte meno profittevoli sia riducendo le frequenze. Una decisione che ha portato la compagnia ad aumentare le stime sulle perdite d’esercizio, portandole da 100 a 200 milioni di euro. Secondo un’analisi effettuata invece da Italiavola, nella prosecuzione della programmazione di Volotea in Italia restano solamente una quindicina di rotte oltre a quelle operate in continuità territoriale. Centinaia di voli eliminati per l’inverno sono poi in arrivo anche da Wizz Air ed easyJet, anche se al momento non sono state specificate le entità.



Le major

Anche tra le major sono già state prese decisioni importanti in questo senso. Il ceo del Gruppo Lufthansa nei giorni scorsi aveva anticipato che la programmazione invernale sarebbe stata ridotta del 10 per cento con l’eliminazione dallo schedule di 33mila voli. Ma i tagli avrebbero dovuto essere ancora più pesanti perché altri 18mila voli verranno effettuati solamente per non rischiare di perdere gli slot, secondo quanto riportato da Teleborsa. Più limitato, per ora, l’intervento programmato da British Airways che tra corto, medio e lungo raggio taglierà oltre 2mila voli, più della metà dei quali nel solo mese di gennaio.