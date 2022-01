Comincia l’8 di gennaio l’anno degli scioperi. Con il nuovo anno, infatti, non si stemperano le rivendicazioni sindacali dei trasporti, e già nei primi giorni del 2022 si fermeranno una serie di servizi.

L’8 gennaio sarà la volta del trasporto ferroviario. Proclamato da Ugl e Orsa, la giornata vedrà uno sciopero nazionale del trasporto ferroviario della durata di 8 ore.



Il 14 gennaio si fermerà invece il trasporto pubblico locale. La manifestazione, indetta da tutte le sigle sindacali, coinvolgerà tutto il territorio nazionale con uno stop di 4 ore articolate in maniera diversa a seconda delle regioni e delle località.



Infine, il 18 gennaio sarà la volta del trasporto aereo. Anche in questo caso si registreranno agitazioni su tutto il territorio nazionale, con lo stop proclamato da tutte le sigle sindacali per 4 ore. L’aeroporto di Fiumicino e di Ciampino, invece, vedranno uno stato di agitazione prolungato per 24 ore.