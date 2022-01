Il record di Latam: 56 destinazioni collegate in Brasile

Un totale di 56 destinazioni collegate solamente nel Brasile. Sarà un 2022 da record quello di Latam in termini di voli verso aeroporti brasiliani, una cifra mai raggiunta prima che ha lo scopo di intensificare la capillarità del proprio network anche a favore dei passeggeri in arrivo da oltre confine.

Il traguardo sarà raggiunto con l’inserimento di sei nuove rotte verso Montes Claros, Juiz de Fora, Presidente Prudente, Caxias do Sul, Cascavel e Sinop, si legge su Simpleflying.



“Grazie al processo di riorganizzazione del chapter 11, Latam è diventata più efficiente e competitiva. Ci ha permesso di ricominciare a crescere in Brasile – commenta Diogo Elias, Sales and Marketing Director -. Dovremmo iniziare il 2022 recuperando il 100% della nostra capacità domestica pre-pandemia e, una volta fatto, andrebbe a vantaggio dei viaggiatori perché avranno più opzioni per volare attraverso il Brasile”.