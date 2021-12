Continuità territoriale anche per Ancona e Trieste: ok all'emendamento

Nuovi voli in continuità territoriale potrebbero arrivare anche per gli aeroporti di Trieste e Ancona. È quanto prevede un emendamento alla Legge di Bilancio che ha ricevuto il via libera in commissione al Senato e che ora attende il via libera da parte del Parlamento.

Con l’obietto di rilanciare i due territori coinvolti, l’emendamento prevede lo stanziamento di 6 milioni di euro all’anno per tre anni a compensazione degli oneri di servizio pubblico a cui si aggiungerebbe un co-finanziamento pari a 3 milioni dalla Regione Friuli Venezia Giulia, e di poco più di 3 milioni dalla regione Marche.



Sei al momento le rotte che potrebbero venire coinvolte, secondo quanto riportato da Italiavola: da Trieste per Milano Linate, Parigi e Vienna e da Ancona per Milano, Napoli e Roma.