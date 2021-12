Air France-Klm e IndiGo, da febbraio parte il codeshare

di Gaia Guarino

Air France-Klm e IndiGo hanno annunciato la volontà di operare in codeshare, una nuova partnership che - da febbraio 2022, in seguito all'approvazione del Governo - consentirà ai passeggeri dei due vettori europei di raggiungere 25 destinazioni indiane rispetto alle quattro attualmente servite dagli hub di Parigi e Amsterdam: Delhi, Mumbai, Chennai e Bangalore.

Di contro, come riporta business-standard.com, a chi volerà con IndiGo verranno aperte le oltre 250 rotte di Air France e Klm, in aggiunta a quelle già in essere grazie agli accordi con Turkish Airlines, Qatar Airways e American Airlines.