Air Italy, ancora nessuna proroga della Cig: rischio licenziamenti a gennaio

Si allunga l’ombra dei licenziamenti sui dipendenti Air Italy. Con lo scadere del 2021 terminerà la cassa integrazione e, in mancanza di una proroga, gli oltre 1300 lavoratori della compagnia area rischiano di rimanere definitivamente senza occupazione.

Vano, riporta ilfattoquotidiano.it, ogni tentativo dei dipendenti e dei sindacati di trovare una soluzione. E, per mancanza di fondi, nella legge di Bilancio non è stato inserito l’emendamento per la proroga della Cig nel 2022.



Lo scorso 22 dicembre, scrive il quotidiano, è sceso in campo anche il Consiglio regionale della Sardegna, che ha ribadito la necessità di una mobilitazione unitaria per portare il Governo ad aprire “una efficace e risolutiva interlocuzione con la proprietà Qatar Airways”.