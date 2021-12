SkyAlps, nuove rotte sulle mete estive e più voli sul Centro Europa

Un incremento dei voli sull’Europa settentrionale a cui si aggiungeranno altre nuove rotte nella prossima primavera. È questo il piano di SkyAlps, la compagnia aerea altoatesina operante allo scalo di Bolzano di proprietà dell’imprenditore Josef Gostner.

Il vettore lancerà, infatti, in vista dell’estate 2022 tre nuove mete rispetto all’anno scorso: Brindisi in Puglia, l’isola di Brac in Croazia e Palma di Maiorca. Destinazioni che andranno ad aggiungersi a quelle già presenti come Olbia e Cagliari in Sardegna, Lamezia Terme in Calabria, Catania in Sicilia e Ibiza, Spagna.



Inoltre, la compagnia ha deciso di puntare sul mercato dell’Europa centro settentrionale portando avanti l’obiettivo primo di intercettare i turisti nordici facendoli atterrare in Alto Adige per sciare, bypassando l’aeroporto di Innsbruck. Per questo la compagnia ha deciso di aumentare a tre volte a settimana la frequenza dei voli diretti per Bolzano da Düsseldorf, Amburgo e Berlino e a due volte i voli per Londra Gatewick.



I biglietti per tutte le destinazioni sono disponibili a partire dal 22 dicembre, e sono rivolti ad un pubblico high/premium.