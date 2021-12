Jet2 incrementa la capacità estiva su Grecia, Cipro e Malta

Jet2 sta programmando di aggiungere voli per incontrare la forte domanda registrata sulla prossima estate. In programma l’incremento di capacità su destinazioni balneari in Grecia, Cipro e Malta partendo dagli scali di Newcastle e Bristol.

Compe riportato da Travelmole, la capacità aggiuntiva verrà posizionata sugli aeroporti di Cefalonia, Zante, Corfù e Rodi in Grecia e su Larnaca a Cipro.

In aggiunta, verrà lanciata la nuova rotta su Malta dall’aeroporto di Bristol.

I nuovi voli, già prenotabili, vedono anche un collegamento in più il martedì da Newcastle a Cefalonia e la nuova rotta Bristol-Malta, programmata ogni martedì dal 31 maggio al 25 ottobre 2022.



Jet2 ha inoltre introdotto un collegamento da Bristol a Rodi nel weekend, portando a un massimo di tre i voli settimanali sulla destinazione durante la prossima estate.

“Stiamo registrando una forte domanda per l’estate 2022, alla quale vogliamo dare una risposta pronta aggiungendo voli da Newcastle e Bristol e lanciando una nuova rotta sempre da Bristol” ha commentato il ceo di Jet2.com, Steve Heapy.